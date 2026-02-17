Prima la rimonta poi l' esultanza alla Curry | rivivi il nono oro azzurro
Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti hanno conquistato la nona medaglia d’oro per l’Italia ai Giochi di Milano Cortina, dopo aver completato una rimonta emozionante. I tre atleti hanno mantenuto la calma nel momento decisivo, portando a casa il risultato grazie a una strategia coraggiosa e a un’ottima collaborazione. La loro vittoria ha fatto esplodere di gioia il pubblico presente sugli spalti, che ha applaudito con entusiasmo la spettacolare esibizione.
Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti regalano la nona medaglia d'oro all'Italia ai Giochi di Milano Cortina. I tre azzurri compiono una grande rimonta sugli Stati Uniti e vincono la finale di inseguimento a squadre maschile. E proprio contro gli statunitensi, Giovannini si rende protagonista con la celebre esultanza alla Steph Curry.
Michela Moioli non molla mai! Rivivi la pazza rimonta che vale il bronzoMichela Moioli ha recuperato terreno e conquistato il bronzo dopo una partenza difficile nella finale di Snowboard Cross Femminile.
Milano Cortina 2026, vince e… si strappa la maglia: esultanza ‘alla Balotelli’ dopo l’oroBenjamin Karl ha vinto l’oro e ha esultato come un calciatore, togliendosi la maglia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
