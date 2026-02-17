Prima la rimonta poi l' esultanza alla Curry | rivivi il nono oro azzurro

Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti hanno conquistato la nona medaglia d’oro per l’Italia ai Giochi di Milano Cortina, dopo aver completato una rimonta emozionante. I tre atleti hanno mantenuto la calma nel momento decisivo, portando a casa il risultato grazie a una strategia coraggiosa e a un’ottima collaborazione. La loro vittoria ha fatto esplodere di gioia il pubblico presente sugli spalti, che ha applaudito con entusiasmo la spettacolare esibizione.

