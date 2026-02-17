Prevenzione è Salute | il 19 febbraio screening gratuiti in Piazza Dante

Il 19 febbraio, in Piazza Dante a Napoli, si svolge la giornata “Prevenzione è Salute”, un evento che offre screening gratuiti per prevenire malattie cardiovascolari e problemi metabolici. Dalle 9:00 alle 18:00, i cittadini possono sottoporsi a controlli semplici e ricevere informazioni utili sulla salute femminile e renale. La manifestazione mira a sensibilizzare le persone sull'importanza di controlli regolari e stili di vita più sani. Un team di medici e operatori sanitari sarà presente per assistere i partecipanti e rispondere alle domande.

Il 19 febbraio, dalle 9:00 alle 18:00, in Piazza Dante a Napoli, arriverà "Prevenzione è Salute", campagna nazionale dedicata alla prevenzione in ambito cardiovascolare, cardiometabolico, cardio-renale-metabolico e di salute femminile, con screening ed educazione alla salute. Nel 2026 la tappa campana, a cui sono state invitate le istituzioni, è la quarta delle 19 previste nei principali capoluoghi di regione. L'obiettivo è quello di portare la prevenzione direttamente tra i cittadini, favorendo informazione, consapevolezza e accesso a controlli gratuiti.