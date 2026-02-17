Progetto toscana svela il più grande difetto dello sblocco facciale del pixel

Il progetto toscana, nato per migliorare il riconoscimento facciale sui dispositivi Pixel e Chromebooks, ha scoperto un difetto importante. Il sistema, infatti, può essere ingannato facilmente da semplici immagini o maschere, rendendo meno affidabile la funzione di sblocco. Un esempio concreto: alcuni test hanno mostrato come un volto stampato possa ingannare il sistema e sbloccare il dispositivo senza problemi.

Questo testo analizza lo sviluppo di un sistema avanzato di riconoscimento facciale destinato a dispositivi Pixel e Chromebooks, noto come progetto toscana. L'obiettivo è offrire un sblocco affidabile anche in condizioni di illuminazione complesse, migliorando l'attuale soluzione presente sui Pixel. L'approccio punta a utilizzare tecnologie sensibili come l'imaging IR, senza introdurre elementi visibili evidenti sul display. progetto toscana: sblocco facciale avanzato per pixel e chromebook. progetto toscana: contesto e obiettivi. Il progetto toscana rappresenta l'ultimo tentativo di Google nel campo del riconoscimento facciale avanzato sia per telefoni Android sia per Chromebooks.