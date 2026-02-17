Pixel 10a codici sconto via email da google
Google invia via email codici sconto per il Pixel 10a, annunciando un'offerta speciale prima dell'apertura ufficiale dei preordini domani. Le promozioni sono riservate a un gruppo ristretto di clienti, che riceveranno i codici in anteprima per acquistare il nuovo smartphone a un prezzo ridotto. La società ha scelto questa strategia per invogliare gli utenti a prenotare il dispositivo prima del lancio ufficiale.
la presentazione del pixel 10a è accompagnata da una novità promozionale: codici sconto destinati a una selezione di acquirenti anticipano l’apertura dei preordini, prevista per domani. gli importi apparenti variano tra $50 e $150, ma il prezzo ufficiale rimane ancora da comunicare. le offerte sono vincolate a scadenze specifiche e potrebbero influire sul valore percepito al momento dell’acquisto. pixel 10a: sconti prima dei preordini. fonti affidabili indicano che google sta inviando codici sconto a una porzione di clienti in vista dell’avvio delle preordini, senza comunicare una targetizzazione chiara. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
Pixel 10 contro pixel 10a perché comprare pixel 10 da 599 euro conviene rispetto al pixel 10a da 499 euroGli utenti che stanno pensando di comprare uno smartphone Google Pixel devono fare attenzione alle differenze tra Pixel 10 e Pixel 10a.
Google pixel 10a specifiche confermate da operatore statunitense a un giorno dal lancioUn operatore statunitense ha confermato le specifiche del Google Pixel 10a a un giorno dal suo lancio, svelando che il nuovo smartphone sarà dotato di una batteria più duratura e di una fotocamera simile a quella dei modelli precedenti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Pixel 10 al 40% di sconto con un abbonamento a YouTube Premium ma non da noiGoogle ha deciso di premiare gli abbonati a YouTube Premium con uno sconto eccezionale sulla sua ultima gamma di smartphone. L'azienda di Mountain View sta inviando via email codici sconto personali ... tomshw.it
Pixel 10: 100€ in meno con questo codice! Con la supervalutazione si sale a 350€ di scontoDa non credere: il Google Pixel 10 già si trova in super offerta. Grazie a un codice sconto dedicato, è possibile risparmiare subito 100€ sul prezzo di listino con il codice PIXEL100, ma non è tutto: ... tomshw.it
Famiglia Pixel 10 in offerta speciale: sconto extra di 100€ su Amazon con questo codice x.com