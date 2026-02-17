Google invia via email codici sconto per il Pixel 10a, annunciando un'offerta speciale prima dell'apertura ufficiale dei preordini domani. Le promozioni sono riservate a un gruppo ristretto di clienti, che riceveranno i codici in anteprima per acquistare il nuovo smartphone a un prezzo ridotto. La società ha scelto questa strategia per invogliare gli utenti a prenotare il dispositivo prima del lancio ufficiale.

la presentazione del pixel 10a è accompagnata da una novità promozionale: codici sconto destinati a una selezione di acquirenti anticipano l’apertura dei preordini, prevista per domani. gli importi apparenti variano tra $50 e $150, ma il prezzo ufficiale rimane ancora da comunicare. le offerte sono vincolate a scadenze specifiche e potrebbero influire sul valore percepito al momento dell’acquisto. pixel 10a: sconti prima dei preordini. fonti affidabili indicano che google sta inviando codici sconto a una porzione di clienti in vista dell’avvio delle preordini, senza comunicare una targetizzazione chiara. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Pixel 10a codici sconto via email da google

