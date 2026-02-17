Piogge e temporali allerta arancione in Calabria | in giallo quattro regioni

La Calabria ha dichiarato l’allerta arancione a causa di intense piogge e temporali che si sono abbattuti sulla regione nelle ultime ore. La causa principale è una perturbazione proveniente dal Nord Africa che ha portato piogge torrenziali e raffiche di vento fortissime. In alcune zone, le strade sono state sommerse dall’acqua e diverse scuole sono state chiuse per motivi di sicurezza. Quattro altre regioni si trovano invece in allerta gialla, mentre il maltempo continua a interessare tutto il Centro-Sud.