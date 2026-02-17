Piogge e temporali allerta arancione in Calabria | in giallo quattro regioni
La Calabria ha dichiarato l’allerta arancione a causa di intense piogge e temporali che si sono abbattuti sulla regione nelle ultime ore. La causa principale è una perturbazione proveniente dal Nord Africa che ha portato piogge torrenziali e raffiche di vento fortissime. In alcune zone, le strade sono state sommerse dall’acqua e diverse scuole sono state chiuse per motivi di sicurezza. Quattro altre regioni si trovano invece in allerta gialla, mentre il maltempo continua a interessare tutto il Centro-Sud.
(Adnkronos) – Italia ancora nella morsa del maltempo. A pagarne le spese è soprattutto il Centro-Sud, colpito da una ondata di temporali di forte intensità, ma anche da forti raffiche di vento. Per questo la Protezione civile per la giornata di oggi, martedì 17 febbraio, ha valutato l’allerta arancione per la Calabria e allerta gialla per altre quattro regioni. Il Mediterraneo è interessato da un intenso flusso nord-occidentale che investe il nostro Paese e che nelle prossime ore farà sentire il suo effetto con precipitazioni e un deciso aumento della ventilazione specie sul nord-ovest, settori tirrenici e meridione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
