Ternana UFFICIALE | pesantissima penalizzazione in classifica per i rossoverdi

La Ternana si prepara a conoscere il peso della penalizzazione in classifica, con un'udienza chiave al Tribunale federale nazionale prevista per questa mattina. La decisione, attesa con trepidazione, potrebbe influenzare significativamente la posizione dei rossoverdi nel campionato.

Una penalizzazione in graduatoria praticamente certa per la Ternana. Alle 10.30 di stamattina – venerdì 12 dicembre – è in calendario la seconda udienza al Tribunale federale nazionale per determinare l'ammontare della penalità da scontarsi nella stagione corrente. Al termine della precedente – 6.

Ternana, arriva la decisione del Tribunale Federale: 5 punti di penalizzazione e 4 mesi di inibizione a D'Alessandro

Non è ufficiale, ma sembra certo che Tiziana Pucci, amministratore unico della Ternana-calcio, sia stata sollevata dall' incarico. La professionista già con Massimo Ferrero alla Sampdoria lascia quindi il suo posto. Arriverà presto un nuovo amministratore.