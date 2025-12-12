Ternana UFFICIALE | pesantissima penalizzazione in classifica per i rossoverdi

La Ternana si prepara a conoscere il peso della penalizzazione in classifica, con un'udienza chiave al Tribunale federale nazionale prevista per questa mattina. La decisione, attesa con trepidazione, potrebbe influenzare significativamente la posizione dei rossoverdi nel campionato.

Una penalizzazione in graduatoria praticamente certa per la Ternana. Alle 10.30 di stamattina – venerdì 12 dicembre – è in calendario la seconda udienza al Tribunale federale nazionale per determinare l’ammontare della penalità da scontarsi nella stagione corrente. Al termine della precedente – 6. Ternitoday.it

Ternana, arriva la decisione del Tribunale Federale: 5 punti di penalizzazione e 4 mesi di inibizione a D’Alessandro

ternana ufficiale pesantissima penalizzazioneTernana, arriva la decisione del Tribunale Federale: 5 punti di penalizzazione e 4 mesi di inibizione a D’Alessandro - Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare si è espresso in maniera definitiva sul procedimento che coinvolge la Ternana Calcio e l’ex presidente Stefano D'Alessandro ... ternananews.it

Il campionato è già falsato: UFFICIALE, 11 punti di penalizzazione - Il campionato è appena cominciato, ma è già stato falsato da questa pesantissima sanzione. calciomercato.it

