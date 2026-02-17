Pietrastornina allarme sicurezza nel Piano di Zona di via Ottorino Rizzo

Il 17 febbraio 2026, un residente di Pietrastornina ha scritto una lettera al Sindaco e ai responsabili comunali per denunciare le cattive condizioni del Piano di Zona di via Ottorino Rizzo. La segnalazione evidenzia problemi di sicurezza che mettono in pericolo chi vive e lavora nell’area, soprattutto dopo le recenti segnalazioni di danni alle infrastrutture e di scarsa illuminazione. Un esempio concreto è il manto stradale dissestato, che rende difficile il passaggio di veicoli e pedoni.

Pietrastornina, 17 febbraio 2026 – Una segnalazione formale indirizzata al Sindaco, al Responsabile del Servizio finanziario, al Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale e al Comandante della Polizia municipale del Comune di Pietrastornina riporta l'attenzione sulle condizioni del Piano di Zona di via Ottorino Rizzo. Copia della nota è stata trasmessa anche al Prefetto di Avellino, dottoressa Riflesso. Il documento, sottoscritto dal capogruppo consiliare A. Urciuolo insieme ai consiglieri G. De Lisa e C. D'Alessandro, segnala «l'estremo pericolo derivante dallo stato di grave degrado e abbandono» dell'area, chiedendo un intervento urgente per la messa in sicurezza.