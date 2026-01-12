Allarme sicurezza Stazione Termini zona rossa

Nella zona rossa di Stazione Termini a Roma si registra un aumento delle misure di sicurezza, a seguito di un episodio di aggressione a un funzionario ministeriale. Attualmente, sono stati fermati sei soggetti coinvolti nell’incidente, evidenziando l’attenzione delle autorità sulla tutela della sicurezza pubblica in quest’area.

Allarme sicurezza nei pressi della stazione Termini a Roma. Sale a sei il numero dei fermati per l’aggressione a un funzionario ministeriale. Servizio di Caterina Dall’Olio. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

