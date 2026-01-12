Allarme sicurezza Stazione Termini zona rossa
Nella zona rossa di Stazione Termini a Roma si registra un aumento delle misure di sicurezza, a seguito di un episodio di aggressione a un funzionario ministeriale. Attualmente, sono stati fermati sei soggetti coinvolti nell’incidente, evidenziando l’attenzione delle autorità sulla tutela della sicurezza pubblica in quest’area.
Allarme sicurezza nei pressi della stazione Termini a Roma. Sale a sei il numero dei fermati per l’aggressione a un funzionario ministeriale. Servizio di Caterina Dall’Olio. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Stazioni da incubo, allarme sicurezza. Roma Termini, due aggressioni: cosa prevede l'ordinanza del prefetto; Termini sotto assedio dopo la duplice aggressione: denunce, arresti ed espulsioni; Pd all'attacco sulla sicurezza: "Più risorse, no a nuovi reati"; Roma, due aggressioni vicino a Termini. Grave un funzionario 57enne del ministero delle Imprese: due fermati, 16 identificati.
Stazioni da incubo, allarme sicurezza. Roma Termini, due aggressioni: cosa prevede l'ordinanza del prefetto - Gravissimo un 57enne funzionario del ministero delle Imprese Poi colpito un rider.
