Dà fastidio ai passanti poi picchia i poliziotti e li manda all' ospedale

Un uomo disturbava i passanti in strada, attirando l'attenzione delle forze dell'ordine. All'arrivo dei poliziotti, ha reagito violentemente, colpendo gli agenti e causando loro lesioni. L'intervento si è concluso con il suo arresto, dopo un episodio caratterizzato da aggressività e tensione.

Stava disturbando i passanti e per questo qualcuno ha avvertito il numero di emergenza 112. All'arrivo dei poliziotti si è scagliato contro di loro, ferendone due, prima di essere arrestato.Segnalata persona molestaÈ successo sabato sera, poco dopo le sette, in via Caracciolo (zona Mac Mahon). Il.