Picchia da 20 anni gli anziani genitori | il padre costretto ad andare al Quarticciolo a comprare il crack

Un uomo di 52 anni di Genzano ha picchiato i genitori per vent'anni, costringendo il padre ad andare al Quarticciolo a comprare crack. La coppia ha denunciato le violenze, raccontando che il figlio li minacciava di morte e li picchiava per ottenere soldi. La polizia ha arrestato l’uomo dopo aver raccolto le testimonianze della famiglia.

Picchiava e minacciava di morte i genitori per estorcere soldi per il crack. Arrestato un 52enne di Genzano dopo la denuncia della coppia.🔗 Leggi su Fanpage.it Picchia e minaccia gli anziani genitori. Il padre costretto ad andare al Quarticciolo e prendere le dosi di crack Un uomo ha aggredito e minacciato i genitori anziani, spingendoli a portarlo in un quartiere di Roma per comprare droga. Cocaina e crack nascosti ovunque: spaccio anche nei motorini al Quarticciolo Nel cuore del Quarticciolo, il fenomeno dello spaccio di droga si cela anche nei luoghi più impensati. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Deve scontare 4 anni e picchia la moglie, arrestato; Tenta il furto e picchia il titolare: caos al bazar di Falconara, denunciato il ladro; Lo picchia per un cellulare e 20 euro, denunciato un 65enne; Picchia e strangola ragazza che lo rifiuta. Arrestato ex pugile. Picchia un fratello, poi accoltella l'altroNon si esclude che all’origine della violenza possa esserci una condizione di dipendenza da sostanze stupefacenti ... ilfattovesuviano.it Deve scontare 4 anni e picchia la moglie, arrestatoUn 42enne era in prova ai servizi sociali dopo una condanna per maltrattamenti, lesioni, porto abusivo di armi ed evasione ... ilpiacenza.it QUANDO I BAMBINI PICCOLI SI PICCHIANO DA SOLI Quando un bambino si picchia, si morde o sbatte la testa, la reazione dell’adulto è spesso immediata: paura. È comprensibile. Ma nei primi anni di vita questi comportamenti, nella maggior parte dei casi, facebook