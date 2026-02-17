Piazza del Bacio prove di rilancio | Locali gratuiti alle associazioni

Il Comune ha deciso di rilanciare Piazza del Bacio, dopo aver sistemato via del Macello e il Bellocchio, perché questa zona rimane tra le più a rischio di Fontivegge. Da oggi, le associazioni potranno usare gratuitamente alcuni locali messi a disposizione, sperando di riqualificare l’area attraverso l’attività sociale. Il progetto mira a coinvolgere gruppi locali e a ridare vita a uno degli spazi più dimenticati del quartiere.

Dopo via del Macello, al Bellocchio, ora il Comune ci prova anche in Piazza del Bacio, l'altro "angolo" tra i più pericolosi di Fontivegge. La giunta comunale ha infatti approvato ulteriori misure per contrastare la desertificazione commerciale e l'elevata concentrazione di spazi sfitti, puntando su una rigenerazione che sia allo stesso tempo economica e sociale. Il modello che sarà portato avanti è quello già sperimentato con successo negli anni scorsi in via del Macello appunto, con la concessione in comodato gratuito di locali commerciali inutilizzati a favore di associazioni ed enti del terzo settore "per trasformarli in presidi di cultura e solidarietà".

