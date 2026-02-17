Perché si chiamano cani molossoidi | chi era il Molosso e cosa ha in comune con le razze di oggi

I cani molossoidi prendono il nome dai antichi Molossi, un popolo della Grecia che allevava cani robusti e protettivi. La loro forma e forza hanno ispirato le razze moderne usate come guardiani. Questi cani discendono da cani da pastore e da combattimento, adattati nel tempo per la protezione e la difesa. Un esempio concreto è il loro uso attuale come cani da guardiania di proprietà e aziende.

Chi erano i Molossi dell’antica Grecia e perché hanno dato il nome ai molossoidi? Origini, storia e caratteristiche dei grandi cani da guardia di ieri e oggi.🔗 Leggi su Fanpage.it Chi sono (davvero) i cani da compagnia, le 11 razze selezionate per la vita con l’essere umanoMolti italiani hanno in casa un cane da compagnia, ma poco si sa sulle razze che più si adattano alla vita domestica. Leggi anche: Chi sono i cani tigrati: razze e come si forma questo particolare mantello Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il cuore si scioglie nel vedere cos’è ora una seconda possibilità per 3 cuccioli di rifugio. RIETI ....cosa penso di te Gisella per farti stare tra le braccia delle mie bimbe Gisella è la nostra femmina splendida di sei anni circa, simil molosso. Dolcissima, buon temperamento e molto equilibrata convive serenamente con i suoi simili senza probl facebook