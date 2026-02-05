Chi sono davvero i cani da compagnia le 11 razze selezionate per la vita con l'essere umano

Molti italiani hanno in casa un cane da compagnia, ma poco si sa sulle razze che più si adattano alla vita domestica. Sono quei cani di piccola taglia, scelti per vivere a stretto contatto con le persone, in appartamento o in casa. Le 11 razze selezionate sono quelle che si adattano meglio alle esigenze di chi cerca un amico fedele e compatto.

Quelli che vengono chiamati cani da compagnia sono razze di piccola taglia, considerate più adatte a vivere in casa insieme ai loro umani. In realtà, come tutti i cani, anche a loro hanno desideri e bisogni che vanno ben oltre la vita in appartamento.🔗 Leggi su Fanpage.it

In Usa sono state riconosciute tre nuove razze canine: Basset Fauve de Bretagne, Teddy Roosevelt Terrier e Tsvetnaya Bolonka.

