Perché le risse nell' hockey alle Olimpiadi non sono tollerate? La differenza con la Nhl

Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, le risse sul ghiaccio sono vietate, mentre nella NHL queste si verificano regolarmente e sono accettate come parte del gioco. La decisione di proibire le violenze si basa sulla volontà di garantire la sicurezza degli atleti e di mantenere uno stile di competizione più pulito. In questa occasione, gli organizzatori hanno rafforzato le regole per evitare incidenti e promuovere un’immagine diversa rispetto alla lega americana.
Alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 niente risse sul ghiaccio, a differenza di quanto accade spesso in Nhl, dove i combattimenti sono tollerati dal regolamento. La differenza sta nelle norme applicate: ai Giochi si segue il codice della International Ice Hockey Federation, molto più severo. L'articolo 46 è esplicito: "La lotta non fa parte del dna dell'hockey su ghiaccio". Per questo gli arbitri intervengono con maggiore rigidità, scoraggiando qualsiasi rissa.
Perché nell’hockey le risse tra giocatori sono tollerate dal regolamento, ma non alle OlimpiadiWilson e Crinon sono coinvolti in una rissa durante la partita tra Canada e Francia a Milano-Cortina, e questa scena mette in evidenza un fatto: nel mondo dell'hockey sul ghiaccio, le scorrettezze tra giocatori sono tollerate nelle competizioni ufficiali, ma non alle Olimpiadi.
