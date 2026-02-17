Perché le risse nell' hockey alle Olimpiadi non sono tollerate? La differenza con la Nhl

Alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 niente risse sul ghiaccio, a differenza di quanto accade spesso in Nhl, dove i combattimenti sono tollerati dal regolamento. La differenza sta nelle norme applicate: ai Giochi si segue il codice della International Ice Hockey Federation, molto più severo. L’articolo 46 è esplicito: “La lotta non fa parte del dna dell’hockey su ghiaccio”. Per questo gli arbitri intervengono con maggiore rigidità, scoraggiando qualsiasi rissa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Perché nell’hockey le risse tra giocatori sono tollerate dal regolamento, ma non alle OlimpiadiWilson e Crinon sono coinvolti in una rissa durante la partita tra Canada e Francia a Milano-Cortina, e questa scena mette in evidenza un fatto: nel mondo dell'hockey sul ghiaccio, le scorrettezze tra giocatori sono tollerate nelle competizioni ufficiali, ma non alle Olimpiadi.

L’NHL contro la pista di hockey per le Olimpiadi invernali, troppo corta: “Sapevano tutto da sempre”Il presidente della Federazione Internazionale di Hockey ha commentato le polemiche sulle dimensioni della pista dell’arena Santa Giulia, che ospiterà il torneo olimpico con i giocatori NHL.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Perché nell'hockey le risse tra giocatori sono tollerate dal regolamento, ma non alle Olimpiadi; Al torneo olimpico di hockey le risse sono vietate, a differenza di quanto avviene in NHL, ma un giocatore del Canada non è riuscito a contenersi e ha fatto a botte; La quasi rissa nel Curling: Canada-Svezia: Voi barate, La scopa puoi mettertela...; Quante risse tra gli eredi di Jung.

Perché nell’hockey le risse tra giocatori sono tollerate dal regolamento, ma non alle OlimpiadiLa clamorosa rissa tra Wilson e Crinon in Canada-Francia a Milano-Cortina ha riacceso la curiosità: perché nell'hockey sul ghiaccio ci si può picchiare ... fanpage.it

LIVE | Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Tabanelli centra il bronzo nel big air del freestyle: Italia a quota 23 medaglie Gli aggiornamenti: https://qds.it/live-olimpiadi-milano-cortina-2026-azzurri-gara-aggiornamenti-giorno-nove/ facebook

Olimpiadi: le bugie sull’Ice e la rissa sui biglietti gratis Leggi Il Fatto Quotidiano ilfat.to/primapagina x.com