Perché il curling è diventato il vero scandalo delle Olimpiadi dopo aver scoperto i furbetti

Durante il torneo olimpico di curling di Milano Cortina è scoppiato il cosiddetto "boopgate", lo scandalo del "doppio tocco" da parte degli atleti, andando contro il regolamento. E soprattutto contro lo spirito che anima da sempre questa disciplina e che riporta a massima esemplare come un giocatore "preferirebbe perdere piuttosto che vincere in modo scorretto". Eppure ai Giochi, "la fame di medaglie" ha avuto la meglio sulla "sportività, gentilezza d'animo e condotta onorevole".🔗 Leggi su Fanpage.it

Il Solstizio d’Inverno, che cade il 21 dicembre, rappresenta un momento di transizione naturale e simbolica.

A causa delle polemiche durante le Olimpiadi di Milano Cortina, il curling ha subito una trasformazione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Le regole del curling, una volta per tutte; Tutti pazzi per il curling: ecco perché questo sport ci appassiona così tanto – Il video; A cosa serve la scopa nel curling e come si gioca: regole e curiosità dello sport olimpico invernale; L’insurrezione delle scope: come il curling è diventato lo sport più memetico delle Olimpiadi.

È questo il segreto: ecco perché il curling in Italia è sulla bocca di tuttiIl bronzo olimpico riaccende l’entusiasmo e spiega perché curling Italia oggi non è più una semplice curiosità invernale, ma uno sport seguito, strategico e sempre più radicato nel panorama nazionale. notizie.it

Il curling cambia dopo le polemiche alle Olimpiadi: perché ora ci sono due arbitri sulle pisteI tornei di curling di Milano Cortina hanno subito un cambio nel regolamento voluto dalla World Curling Federation al fine di preservare lo spirito di ... fanpage.it

ITALIA vs CINA Curling Maschile Precisione, strategia e concentrazione massima sul ghiaccio! Gli Azzurri affrontano la Cina in una sfida intensa, dove ogni stone può fare la differenza Olimpiadi Invernali Milano Cortina Testa fredda, cu facebook

I tocchi di mano del #Canada stanno sfuggendo di mano... #curling #OlimpiadiInvernali x.com