Perché il Solstizio d’Inverno è diventato il vero Capodanno emotivo

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Solstizio d’Inverno, che cade il 21 dicembre, rappresenta un momento di transizione naturale e simbolica. Questa data segna il punto di massimo oscuramento e l’inizio di un nuovo ciclo di luce che lentamente si rinnova. Per molte culture, questo evento acquista un significato profondo, diventando un’occasione di riflessione e di rinascita personale. Perché il Solstizio d’Inverno è diventato il vero “Capodanno emotivo”.

C’è una cosa che succede ogni anno, puntuale, ma che spesso passa inosservata: il 21 dicembre, con il Solstizio d’Inverno, attraversiamo la notte più lunga dell’anno. Un dato astronomico, certo. Ma anche un passaggio psicologico collettivo, molto più potente di quanto immaginiamo. Negli ultimi anni, infatti, il solstizio sta diventando per sempre più persone una . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Leggi anche: Il giorno più corto, oggi c'è il solstizio d'inverno

Leggi anche: Il Planetarium Pythagoras della Città metropolitana celebra il solstizio d’inverno

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.