Per Mango il menswear sartoriale sta diventando una cosa seria

Mango ha deciso di puntare sul menswear sartoriale dopo aver collaborato con Boglioli all'inizio del 2023, attirando l’attenzione di appassionati e fashionisti. La nuova partnership con Richard James, noto sarto di Savile Row, mira a portare una linea maschile che combina colori vivaci e tagli raffinati, destinata a conquistare una clientela esigente e attenta ai dettagli. La collezione sarà disponibile nei negozi Mango e online, con pezzi che uniscono tradizione e stile contemporaneo.

Elevare il vestire sartoriale sembra essere diventata una delle nuove missioni di Mango. Dopo la prima collaborazione del 2023 con il marchio italiano Boglioli, infatti, il brand spagnolo ha appena annunciato una nuova partnership per la linea maschile con Richard James, il celebre sarto di Savile Row noto per i suoi colori audaci, l'eleganza sofisticata e una clientela ricca di celebrità. Il lancio della capsule è avvenuto la scorsa settimana a Londra, durante una cena esclusiva in cui i capi della collezione sono stati indossati direttamente da modelli e friend of the brand. I pezzi non sono numerosi, ma sono stati studiati con estrema cura: «Ci piaceva l'idea di collaborare con un brand che potesse farci raggiungere un pubblico più ampio» ha raccontato a GQ Sean Dixon durante una chiacchierata su Zoom qualche giorno prima dell'unveiling «Abbiamo trovato interessante il processo di creare qualcosa che mantenesse i nostri standard, i nostri valori e gli elementi stilistici su cui abbiamo costruito la nostra filosofia, traducendoli nel mondo di Mango».