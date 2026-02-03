Il tecnico Gasperini si sfoga dopo la sconfitta. In conferenza stampa, il mister si lamenta delle ultime decisioni e del livello della squadra.

Un clima da battaglia e una sconfitta che pesa sulla corsa Champions della Roma. Il ko di Udine (1-0) fa scivolare i giallorossi al quinto posto e ha fatto arrabbiare Gasperini. Non tanto per la prestazione di Pellegrini e compagni però. “Ho visto carattere. Ci è mancata qualità davanti, le giocate precisi negli ultimi metri - ha detto Gasp -. Abbiamo anche avuto sfortuna nel finale per i famosi centimetri e anche il gol preso è sintomo di una serata non fortunata. Ma usciamo sempre a testa alta e troveremo la forza di migliorarci sempre”. L'unica questione che fa perdere la calma al tecnico giallorosso è il fallo da cui è nato il tiro deviato da Malen che ha portato al gol dell'Udinese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gasp: "Il fallo del gol? Cosa sta diventando il calcio... Mercato? Fatti tanti nomi ma a gennaio..."

