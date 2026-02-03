Gasp | Il fallo del gol? Cosa sta diventando il calcio Mercato? Fatti tanti nomi ma a gennaio

Da gazzetta.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico Gasperini si sfoga dopo la sconfitta. In conferenza stampa, il mister si lamenta delle ultime decisioni e del livello della squadra.

Un clima da battaglia e una sconfitta che pesa sulla corsa Champions della Roma. Il ko di Udine (1-0) fa scivolare i giallorossi al quinto posto e ha fatto arrabbiare Gasperini. Non tanto per la prestazione di Pellegrini e compagni però. “Ho visto carattere. Ci è mancata qualità davanti, le giocate precisi negli ultimi metri - ha detto Gasp -. Abbiamo anche avuto sfortuna nel finale per i famosi centimetri e anche il gol preso è sintomo di una serata non fortunata. Ma usciamo sempre a testa alta e troveremo la forza di migliorarci sempre”. L'unica questione che fa perdere la calma al tecnico giallorosso è il fallo da cui è nato il tiro deviato da Malen che ha portato al gol dell'Udinese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

gasp il fallo del gol cosa sta diventando il calcio mercato fatti tanti nomi ma a gennaio

© Gazzetta.it - Gasp: "Il fallo del gol? Cosa sta diventando il calcio... Mercato? Fatti tanti nomi ma a gennaio..."

Approfondimenti su Gasp mercato

Il tennis, grazie a Jannik Sinner, sta diventando un fenomeno di massa e si avvicina sempre di più ai numeri del calcio (Gazzetta)

SPF, ma make it science: perché Rationale sta diventando il brand più interessante del momento (e approderà da Harrods)

Rationale, brand australiano specializzato in SPF, si distingue per un approccio scientifico e innovativo alla cura della pelle.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Gasp mercato

Argomenti discussi: Roma, sei agli ottavi! Ziolkowski-gol vale l'1-1 col Pana dopo 75 minuti in 10; Gasp rischia ma… è agli OTTAVI ? Roma SALVATA dal 2005! ? e 1-1 in EL ?; Panathinaikos-Roma, le pagelle di CM: Mancini profondo rosso, Ziolkowski salva Gasp; L'analisi di Panathinaikos-Roma 1-1: tutti sanno fare tutto, un'altra vittoria di Gasp.

gasp il fallo delUdinese-Roma, la moviola: dubbi sul fallo di Mancini da cui è nato il golEpisodi dubbi e casi Var del match del Bluenergy Stadium ... msn.com

Panathinaikos-Roma, la moviola: Mancini, rosso per fallo da ultimo uomo. Tre gialliEpisodi dubbi, casi VAR del match dello Stadio Olimpico Spyros Louis ... msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.