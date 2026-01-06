Il Como si conferma squadra solida e pragmatica, concentrata sull’essenziale. Con una vittoria netta sul Pisa, la formazione di Fabregas si mantiene al quarto posto in classifica, condividendo il piazzamento con Roma e Juventus con 33 punti. Un risultato che evidenzia l’approccio concreto e funzionale della squadra, lontano da fronzoli e spettacoli inutili, puntando a consolidare la propria posizione nel campionato.

La netta vittoria del Como sul Pisa ha lanciato per un paio d’ore la squadra di Fabregas e degli Hartono al quarto posto, appaiata a Roma e Juventus a 33 punti. Poi, la Roma ha vinto (e la Juventus sta vincendo) ma la squadra di Fabregas resta una concorrente accreditata per un posto Champions. Una squadra ben assortita, con elementi di buon livello quali Da Cunha, Perrone, Jesús Rodríguez e un probabile futuro fuoriclasse come Nico Paz. E non poteva essere altrimenti, considerando la spesa di 107,45 milioni di euro nel mercato estivo 2025 tra acquisti e riscatti. Una rosa di questo livello ha ovviamente bisogno di un allenatore capace di far funzionare i pezzi, e il lavoro di Fabregas è senza dubbio encomiabile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Como è calcio essenziale e funzionale. Fabregas bada al sodo, altro che champagne

Leggi anche: Napoli Como, l’analisi di Sacchi: «Giocano entrambe un bel calcio, il calcio che piace a me. Su Conte e Fabregas…»

Leggi anche: A parma finisce 0-0. Un Como tutt’altro che da Paz. Ma Fabregas si tiene il punto

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il Como è calcio essenziale e funzionale. Fabregas bada al sodo, altro che champagne - Un'analisi del tipo di gioco proposto dal Como di Cesc Fabregas: vero calcio champagne o calcio funzionale alla Serie A? ilnapolista.it