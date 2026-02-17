Passaggio a livello pericoloso i bambini rischiano ogni giorno | noi ' rimbalzati' dalla burocrazia

Un passaggio a livello pericoloso a Porotto mette in pericolo quotidianamente i bambini, e le autorità non intervengono a causa di lunghe procedure burocratiche. La denuncia arriva da un residente che ha scritto alla redazione, stanco di aspettare mesi per vedere risolto il problema. La barriera si alza e si abbassa spesso in modo erratico, creando situazioni di rischio per chi attraversa. La strada, molto frequentata, rimane senza interventi concreti da parte delle istituzioni.

“Alla cortese attenzione della redazione,scrivo per denunciare una situazione di grave pericolo e un paradosso burocratico che perdura da mesi a Porotto, precisamente al passaggio a livello di via Ladino in direzione Borgo Scoline. Ogni giorno attraverso questo punto con le mie due figlie per raggiungere il plesso scolastico Franceschini. Il passaggio è privo di un attraversamento pedonale o ciclabile, costringendoci a camminare sulla carreggiata. La situazione è resa critica dalla scarsa visibilità causata dalla sopraelevazione del tracciato: in pratica, siamo invisibili agli automobilisti fino all'ultimo istante.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Il sogno lucido, secondo la psicanalista Elena Benvenuti, rappresenta un processo in cui ogni immagine e simbolo emergente riflette aspetti di noi stessi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.