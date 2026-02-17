Paolo Bonolis il figlio Davide pubblica alcune foto con la fidanzata e il conduttore commenta | Ecco che diventi uomo

Davide Bonolis, il figlio di Paolo Bonolis, ha condiviso alcune foto con la fidanzata Martina sui social, e il padre ha commentato:

Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video Classe 2004, un cognome pesante da portare, ma anche tanti vantaggi economici (che gli permettono dei bellissimi viaggi con la fidanzata Martina, volto noto del programma tv Avanti un Altro). Lui è Davide Bonolis, nato dall'amore - ormai giunto al capolinea - tra il conduttore di Taratatà e Sonia Bruganelli. L'imprenditrice e produttrice televisiva ha avuto, insieme a Bonolis, tre figli: Silvia (nel 2002), Davide (nel 2004) e Adele (nel 2007). Solo qualche giorno fa, Davide ha pubblicato sui social un carosello (cioè una carrellata di foto) con la fidanzata Martina Dotti, creator digitale seguita da 130.🔗 Leggi su Today.it

Davide Bonolis rompe il silenzio e dice che suo padre, Paolo Bonolis, non ha intenzione di trovare una compagna.

Paolo Bonolis condivide raramente momenti personali sui social, ma recentemente ha pubblicato alcune foto con la figlia Adele, che hanno suscitato grande emozione tra i follower.

