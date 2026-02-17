Paolo Bonolis il figlio Davide pubblica alcune foto con la fidanzata e il conduttore commenta | Ecco che diventi uomo
Davide Bonolis, il figlio di Paolo Bonolis, ha condiviso alcune foto con la fidanzata Martina sui social, e il padre ha commentato:
Classe 2004, un cognome pesante da portare, ma anche tanti vantaggi economici (che gli permettono dei bellissimi viaggi con la fidanzata Martina, volto noto del programma tv Avanti un Altro). Lui è Davide Bonolis, nato dall'amore - ormai giunto al capolinea - tra il conduttore di Taratatà e Sonia Bruganelli. L'imprenditrice e produttrice televisiva ha avuto, insieme a Bonolis, tre figli: Silvia (nel 2002), Davide (nel 2004) e Adele (nel 2007). Solo qualche giorno fa, Davide ha pubblicato sui social un carosello (cioè una carrellata di foto) con la fidanzata Martina Dotti, creator digitale seguita da 130.
Davide Bonolis, figlio di Paolo Bonolis: «Bisogna trovare una compagna a papà, ma lui non vuole nessuna»
Davide Bonolis rompe il silenzio e dice che suo padre, Paolo Bonolis, non ha intenzione di trovare una compagna.
Paolo Bonolis emoziona tutti: ecco le foto inaspettate con la figlia Adele, mai così tenero sui social
Paolo Bonolis condivide raramente momenti personali sui social, ma recentemente ha pubblicato alcune foto con la figlia Adele, che hanno suscitato grande emozione tra i follower.
Paolo Bonolis si racconta a Verissimo in un'intervista ricca di aneddoti e momenti familiari. Accanto a lui c'è il figlio Davide, nato dalla lunga relazione con Sonia Bruganelli, con cui il condutto
Il conduttore non si sottrae al gioco e rilancia: «Ora vado a Uomini e Donne». E ancora: «Sembro un animale in cattività: tutti dicono: Fatelo accoppiare»
