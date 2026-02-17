Il presidente Giannakopoulos ha deciso di mantenere coach Ataman sulla panchina del Panathinaikos, dopo aver ricevuto rassicurazioni sulla continuità del progetto. La decisione arriva anche in risposta alle voci di un possibile cambio, che sono state smentite con fermezza. La società vuole concentrarsi sulla costruzione di una squadra solida, senza distrazioni esterne.

In un contesto di stabilità e opportunità, Panathinaikos AKTOR definisce una cornice operativa centrata sull’unità, la crescita del team e l’apporto di rinforzi mirati per la fase conclusiva della stagione. L’attenzione è rivolta all’obiettivo principale della stagione, con una leadership che privilegia coesione, metodo e concentrazione. La dirigenza nega qualsiasi ipotesi di separazione dall’allenatore e mette in primo piano un sostegno pieno allo staff tecnico, rafforzando la necessità di eliminare le voci inutili e di concentrarsi sul rendimento collettivo. Dimitris Giannakopoulos, proprietario, guida una linea che privilegia la compattezza, la crescita immediata del gruppo e la focalizzazione su ciò che conta: la vittoria in Eurolega come metro di valutazione delle prestazioni. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Panathinaikos conferma Ataman: Giannakopoulos esclude un cambio in panchina

Il Panathinaikos ha convocato lo staff tecnico a causa delle serie di sconfitte che stanno mettendo in discussione la posizione della squadra in campionato.

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Como-Milan, partita valida per il recupero della 16ª giornata di Serie A 2025-2026, in programma alle 20:45 allo stadio 'Sinigaglia'.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.