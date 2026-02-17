Palinsesti TV 22-28 Febbraio 2026 | Sanremo e i programmi imperdibili della settimana

Il Festival di Sanremo del 2026 ha preso il via, attirando l’attenzione di milioni di spettatori e cambiando la programmazione delle reti Rai. La manifestazione, in programma dal 22 al 26 febbraio, si svolge al Teatro Ariston di Sanremo e vede la partecipazione di artisti italiani e internazionali. Per tutta la settimana, i programmi della televisione pubblica si concentrano sulle serate del festival, con eventi e interviste che riempiono le prime pagine dei palinsesti.

La settimana televisiva dal 22 al 28 febbraio 2026 sarà dominata dal 76° Festival di Sanremo, che monopolizzerà i palinsesti Rai con cinque serate consecutive. Accanto al celebre evento musicale, le principali reti offriranno una ricca varietà di programmi, dai quiz storici alle serie TV, dai film agli show di intrattenimento, garantendo proposte per tutti i gusti e ogni fascia oraria. Rai 1 D: Cerimonia di Chiusura Olimpiadi Invernali L: Rosso Volante 1ªTv M: 76° Festival di Sanremo (15) new M: 76° Festival di Sanremo (25) G: 76° Festival di Sanremo (35) V: 76° Festival di Sanremo (45) S: 76° Festival di Sanremo (55) Rai 2 D: Era Ora L: Dirty Dancing: Balli Proibiti M: The Americas M: The Americas G: The Americas V: The Americas S: FBI International R + FBI: Most Wanted R Canale 5 D: Io Sono Farah 1ªTv L: Zelig 30: Svisti e Mai Visti M: Io Sono Farah 1ªTv M: Il Gladiatore G: Come un Gatto in Tangenziale V: Io Sono Farah 1ªTv S: Come un Gatto in Tangenziale 2 Italia 1 D: Le Iene L: Run All Night: Una Notte per Sopravvivere M: Le Iene Presentano: Inside M: Kingsman: Il Cerchio d'Oro G: The Kingsman: Le Origini V: – S: – Rai 3 D: PresaDiretta L: Lo Stato delle Cose M: Un Eroe 1ªTv M: Chi l'ha Visto? G: – V: – S: – Rete 4 D: Fuori dal Coro L: Quarta Repubblica M: È Sempre Cartabianca M: Realpolitik G: Dritto e Rovescio V: Quarto Grado S: – La7 D: Out of Time L: La Torre di Babele M: DiMartedì M: Una Giornata Particolare R G: Piazzapulita V: L'Assassinio del Banchiere di Dio S: Il Primo Cavaliere Tv8 D: Karate Kid: La Leggenda Continua L: 4 Hotel (78) 1ªTv M: Way Dawn: Rapina alla Banca di Spagna M: Champions League G: – V: Cucine da Incubo 1ªTv S: 4 Ristoranti R Nove D: Che Tempo Che Fa L: Cash or Trash: La Notte dei Tesori M: Bastille Day: Il Colpo del Secolo M: Little Big Italy R G: Only Fun: Comico Show (410) V: I Migliori Fratelli di Crozza S: Il Delitto di Avetrana Legenda 1ªTv = prima visione 1ªTv free = prima visione in chiaro new = nuova stagione, edizione o trasmissione R = replica

PALINSESTI 22-28 FEBBRAIO 2026: IL FESTIVAL DI SANREMO E LE ALTRE PROPOSTE Il 22 febbraio, la Rai ha annunciato che trasmetterà la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali, mentre il Festival di Sanremo prenderà il via il giorno successivo.

Cambio palinsesto Mediaset 22-28 febbraio: Io sono Farah triplica, stop C'è posta per teCambio palinsesto Mediaset nella settimana che va dal 22 al 28 febbraio 2026, quella in cui su Rai 1 andrà in onda l'attesissima 76esima edizione del Festival di Sanremo, condotto da Carlo Conti