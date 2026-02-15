PALINSESTI 22-28 FEBBRAIO 2026 | IL FESTIVAL DI SANREMO E LE ALTRE PROPOSTE

Il 22 febbraio, la Rai ha annunciato che trasmetterà la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali, mentre il Festival di Sanremo prenderà il via il giorno successivo. La scelta di programmare la kermesse musicale per la prima settimana di marzo ha attirato l’attenzione di molti telespettatori. Nel frattempo, Mediaset punta su film come

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 22 al 28 febbraio 2026. Rai1 D: Cerimonia di Chiusura Olimpiadi Invernali L: Rosso Volante 1°Tv M: 76° Festival di Sanremo (15) new M: 76° Festival di Sanremo (25) G: 76° Festival di Sanremo (35) V: 76° Festival di Sanremo (45) S: 76° Festival di Sanremo (55) Canale 5 D: Io sono Farah 1ªTv L: Zelig 30: Svisti e Mai Visti M: Io sono Farah 1ªTv M: Il Gladiatore G: Come un Gatto in Tangenziale V: Io Sono Farah 1ªTv S: Come un Gatto in Tangenziale 2 nessuna segnalazione Nessuna segnalazione Rai2 D: Era Ora L: M: M: G: V: S: FBI International R + FBI R Italia 1 D: Le Iene L: Run All Night: Una Notte per Sopravvivere M: Le Iene Presentano: Inside M: G: Mission: Impossible Fallout V: S: il daytime di domenica sarà occupato dalle Olimpiadi Invernali Dal 2302, ore 06:00 – Un Ciclone in Convento Dal 2602, ore 19:40 – 9-1-1 1ªTv nessuna segnalazione Rai3 D: PresaDiretta L: Lo Stato delle Cose M: FarWest M: Chi l’ha Visto? G: Splendida Cornice V: S: Rete 4 D: Fuori dal Coro L: Quarta Repubblica M: E’ Sempre Cartabianca M: Realpolitik G: Dritto e Rovescio V: Quarto Grado S: Nessuna segnalazione Nessuna segnalazione La7 D: Out of Time L: La Torre di Babele M: DiMartedì M: Una Giornata Particolare R G: Piazzapulita V: L’Assassinio del Banchiere di Dio S: Il Primo Cavaliere La7 Cinema D: L: M: M: G: V: S: Il Presidio: Scena di un Crimine Nessuna segnalazione Nessuna segnalazione Tv8 D: Karate Kid: La Leggenda Continua L: 4 Hotel (78) 1ªTv M: Way Dawn: Rapina alla Banca di Spagna M: Champions League G: Conference League V: Cucine da Incubo 1ªTv S: 4 Ristoranti R Nove D: Che Tempo Che Fa L: Cash or Trash: La Notte dei Tesori M: Bastille Day: Il Colpo del Secolo M: Little Big Italy R G: Only Fun: Comico Show (410) V: I Migliori Fratelli di Crozza S: Il Delitto di Avetrana Nessuna segnalazione Nessuna segnalazione Legenda 1ªTv = prima visione 1ªTv free = prima visione in chiaro new = nuova stagione, edizione o trasmissione R = replica CLICCA QUI PER I PALINSESTI DAL 15 AL 21 FEBBRAIO 2026 Per qualsiasi segnalazione, utilizzare l’apposita area commenti sottostante. 🔗 Leggi su Bubinoblog

