Ospedale Monaldi convocata la mamma del piccolo Tommaso L’avvocato a Rete 4 | Mi ha chiamato sono notizie positive

La mamma di Tommaso, Patrizia, è stata chiamata d’urgenza all’Ospedale Monaldi dopo aver ricevuto una chiamata dall’équipe medica. La notizia, confermata dall’avvocato intervenuto a Rete 4, sembra portare buone novità sulla salute del bambino. La donna si è recata in ospedale con la speranza di un miglioramento, mentre i medici le hanno dato indicazioni chiare sulla prossima fase delle cure.

Al contrario, prende sempre più corpo una speranza concreta, legata alla possibile disponibilità di un nuovo organo trapiantabile, un evento che potrebbe rappresentare una svolta decisiva nel percorso di cura del bambino e riaccendere la fiducia di familiari e medici, evidenzia il Mattino. Ai microfoni di Rete 4, l'avvocato Petruzzi ha dichiarato: "La madre è in contatto con la direzione sanitaria. Mi ha chiamato e detto che sono notizie positive". Secondo quanto raccolto da FanPage.it, "quanto si apprende, c'è la disponibilità di un nuovo cuore ma ancora non si sa se sia compatibile ".

