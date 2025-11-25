Napoli sentito Raspadori? L’ex svela il retroscena | ecco cos’è successo davvero con il suo addio

Spazionapoli.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“ Mai avrei immaginato nella vita di indossare una maglia così importante “. Queste le parole utilizzate da Giacomo Raspadori nel corso di una lunga intervista al ‘Corriere dello Sport’ per descrivere il suo trasferimento all’ Atletico Madrid. Dopo aver messo la firma sui due scudetti conquistati, l’attaccante Azzurro ha lasciato Napoli la scorsa estate alla ricerca di nuovi stimoli. Nel corso dell’intervista, il numero dieci della Nazionale ha svelato alcuni retroscena avvenuti alcuni mesi prima del suo addio. Raspadori sul mancato addio lo scorso gennaio: “Ho deciso io”. Nel corso dell’intervista rilasciata al ‘Corriere dello Sport’, Giacomo Raspadori ha svelato alcuni retroscena avvenuti lo scorso inverno nel corso del mercato di gennaio: “Lo scorso gennaio ci fu un interessamento (da parte di Gasperini, n. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

napoli sentito raspadori l8217ex svela il retroscena ecco cos8217232 successo davvero con160il160suo160addio

© Spazionapoli.it - Napoli, sentito Raspadori? L’ex svela il retroscena: ecco cos’è successo davvero con il suo addio

Scopri altri approfondimenti

Napoli-Atletico Madrid, proseguono i contatti per Raspadori - Tre stagioni con la maglia del Napoli per Raspadori, protagonista di due scudetti vinti con in totale 109 presenze, 18 gol e 10 assist. Scrive sport.sky.it

Raspadori ufficiale all’Atletico Madrid, il saluto al Napoli: “Ve voglio bene guagliu” - Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è attivo anche sul mercato in uscita. Lo riporta gianlucadimarzio.com

Napoli, è ufficiale: Raspadori va all'Atletico Madrid. Arriva il commovente saluto sui social - Questo il comunicato del club: "La SSC Napoli ufficializza la cessione a titolo definitivo di Giacomo Raspadori al Club Atletico de Madrid. Riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Sentito Raspadori L8217ex