Napoli sentito Raspadori? L’ex svela il retroscena | ecco cos’è successo davvero con il suo addio

" Mai avrei immaginato nella vita di indossare una maglia così importante ". Queste le parole utilizzate da Giacomo Raspadori nel corso di una lunga intervista al 'Corriere dello Sport' per descrivere il suo trasferimento all' Atletico Madrid. Dopo aver messo la firma sui due scudetti conquistati, l'attaccante Azzurro ha lasciato Napoli la scorsa estate alla ricerca di nuovi stimoli. Nel corso dell'intervista, il numero dieci della Nazionale ha svelato alcuni retroscena avvenuti alcuni mesi prima del suo addio. Raspadori sul mancato addio lo scorso gennaio: "Ho deciso io". Nel corso dell'intervista rilasciata al 'Corriere dello Sport', Giacomo Raspadori ha svelato alcuni retroscena avvenuti lo scorsa inverno nel corso del mercato di gennaio: "Lo scorso gennaio ci fu un interessamento (da parte di Gasperini, n.

