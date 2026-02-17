Orrore nel Mantovano ammazza a fucilate il cagnolino del vicino colpevole di disturbare i suoi porcellini d’India

A Ceresara, nel Mantovano, un uomo ha sparato e ucciso il cane del vicino perché disturbava i porcellini d'India. La scena si è svolta nel cortile di una casa, quando il proprietario dell’animale ha deciso di reagire con la violenza dopo ripetuti rumori molesti. La polizia ha già avviato le indagini per chiarire i motivi di questa decisione estrema.

Ceresara (Mantova), 17 febbraio 2026 - Ha sparato al cagnolino del vicino di casa, uccidendolo a fucilate. E' successo nel Mantovano, nel giorno di San Valentino. Arma il fucile e spara. La colpa del cane sarebbe quella di a ver disturbato dei porcellini d'India presenti nel cortile del vicino. E così un 59nne residente a Ceresara, ha imbracciato il suo fucile, lo ha armato ed ha fatto fuoco sul cane ammazzandolo. Un meticcio di piccola taglia. Il meticcio di piccola taglia avrebbe visto il cancello aperto, è uscito dal suo cortile entrando nel cortile del vicino di casa. Il quel giardino erano presenti vari porcellini d'India che, probabilmente, hanno attirato l'attenzione del cagnolino.