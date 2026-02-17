Omicidio a Montecalvoli | il presunto omicida è un 20enne fermato in autostrada

Un giovane di 20 anni, sospettato di aver ucciso Kevin Muharremi, è stato fermato lunedì pomeriggio in autostrada. La polizia ha individuato il sospettato grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza installate sul luogo del delitto. La vittima, un uomo di 25 anni di origini albanesi residente a Fucecchio, è stata trovata in un campo vicino a Montecalvoli. La sua morte è avvenuta in circostanze ancora da chiarire, ma gli investigatori hanno subito concentrato le indagini sul giovane.

Individuato tramite le telecamere di videosorveglianza della zona e rintracciato nel tratto aretino dell'autostrada A1, la vittima viveva a Fucecchio Il presunto omicida, come ricostruisce PisaToday, sarebbe un 20enne residente a Santa Maria a Monte, sempre in provincia di Pisa, connazionale della vittima. A fermaro, mentre era diretto a sud, due pattuglie della sezione di Battifolle della polizia stradale. Le indagini, coordinate dalla procura di Pisa, hanno subito portato all'identificazione del sospetto grazie alle telecamere pubbliche e private della zona e alla targa del veicolo su cui viaggiava, una Range Rover grigia.