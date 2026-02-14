Omicidio a Montecalvoli fermato il presunto killer | è un 20enne

Un giovane di 20 anni è stato arrestato dopo aver sparato e ucciso Kevin Muharremi, un ragazzo di 25 anni di origini albanesi, all’alba a Montecalvoli. Le forze dell’ordine hanno intercettato il sospettato vicino alla scena del delitto, trovandolo ancora in possesso dell’arma. È stato il risultato di un’indagine immediata, che ha portato alla sua identificazione e al suo fermo.

E' stato individuato tramite le telecamere di videosorveglianza della zona in cui si è verificato l'agguato e rintracciato nel tratto aretino dell'A1 dove è stato bloccato da una pattuglia della Polizia stradale E' stato fermato l'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio di Kevin Muharremi, il 25enne di origini albanesi, ucciso all'alba a Montecalvoli. Il presunto killer, 20 anni residente a Santa Maria a Monte e connazionale della vittima, è stato rintracciato e fermato nel primo pomeriggio nel tratto aretino dell'autostrada A1, direzione Roma, da due pattuglie della sezione di Battifolle della Polizia stradale.

Omicidio a Montecalvoli: fermato sull'autostrada A1 il presunto killer. In fuga verso RomaIl presunto assassino di Kevin Muharremi, 26enne di origini albanesi, ucciso all'alba di oggi, 14 febbraio 2026, a Montecalvoli, in provincia di Pisa, è stato fermato sull'autostrada A1

Delitto di Montecalvoli, il killer di Kevin fermato in A1. Era a bordo di un suv diretto verso RomaSi tratta di un giovane italiano di origini albanesi. Stava cercando di far perdere le sue tracce: è stato bloccato dalla polizia all'altezza del km 350 e ora è accusato di omicidio. Non avrebbe oppos

