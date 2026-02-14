Omicidio a Montecalvoli fermato il presunto killer | è un 20enne
Un giovane di 20 anni è stato arrestato dopo aver sparato e ucciso Kevin Muharremi, un ragazzo di 25 anni di origini albanesi, all’alba a Montecalvoli. Le forze dell’ordine hanno intercettato il sospettato vicino alla scena del delitto, trovandolo ancora in possesso dell’arma. È stato il risultato di un’indagine immediata, che ha portato alla sua identificazione e al suo fermo.
E' stato individuato tramite le telecamere di videosorveglianza della zona in cui si è verificato l'agguato e rintracciato nel tratto aretino dell'A1 dove è stato bloccato da una pattuglia della Polizia stradale E' stato fermato l'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio di Kevin Muharremi, il 25enne di origini albanesi, ucciso all'alba a Montecalvoli. Il presunto killer, 20 anni residente a Santa Maria a Monte e connazionale della vittima, è stato rintracciato e fermato nel primo pomeriggio nel tratto aretino dell'autostrada A1, direzione Roma, da due pattuglie della sezione di Battifolle della Polizia stradale.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Omicidio a Montecalvoli: fermato il presunto killer
Martedì mattina, le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo sospettato di aver ucciso Kevin Muharremi, il giovane di 25 anni di origini albanesi trovato senza vita all’alba a Montecalvoli.
Omicidio a Montecalvoli: fermato sull’autostrada A1 il presunto killer. In fuga verso Roma
Kevin Muharremi, un giovane di 26 anni di origine albanese, è stato ucciso questa mattina a Montecalvoli, e il sospettato, accusato di avergli sparato, stava cercando di raggiungere Roma quando è stato arrestato sull'autostrada A1.
Argomenti discussi: Omicidio a Montecalvoli: Kevin Muharremi ucciso in auto a colpi di pistola. Fermato il presunto killer: è un 20enne; Spari dall'auto in corsa: ucciso un uomo; Gli sparano in auto, il presunto omicida arrestato ad Arezzo; Grosseto, truffata con la scusa della rapina: il finto carabiniere, il bottino e la telefonata da cui diffidare.
Omicidio a Montecalvoli: fermato sull’autostrada A1 il presunto killer. In fuga verso RomaIl presunto assassino di Kevin Muharremi, 26enne di origini albanesi, ucciso all'alba di oggi, 14 febbraio 2026, a Montecalvoli, in provincia di Pisa, è stato fermato sull'autostrada A1 ... firenzepost.it
Delitto di Montecalvoli, il killer di Kevin fermato in A1. Era a bordo di un suv diretto verso RomaSi tratta di un giovane italiano di origini albanesi. Stava cercando di far perdere le sue tracce: è stato bloccato dalla polizia all’altezza del km 350 e ora è accusato di omicidio. Non avrebbe oppos ... lanazione.it
È stato identificato e bloccato il presunto autore dell’omicidio avvenuto questa mattina a Montecalvoli, in provincia di Pisa. Si tratta di un cittadino italiano che, dopo il delitto, si era dato alla fuga. facebook
Agguato all’alba nel Pisano: un giovane ucciso a colpi di pistola mentre rientrava a casa in auto. Indagini in corso per chiarire dinamica e movente dell’omicidio. #Montecalvoli x.com