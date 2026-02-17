Olimpiadi Sertori | Il territorio ha fatto squadra per promuovere la Lombardia sullo scenario internazionale

Il presidente della Regione Lombardia, Sertori, afferma che il territorio ha collaborato attivamente per presentare la regione in modo forte e coeso sulla scena internazionale, grazie a un lavoro di squadra mirato e strategico. In particolare, sono state organizzate numerose iniziative locali per mostrare le eccellenze lombarde, coinvolgendo comunità, imprese e istituzioni. Questa azione coordinata ha contribuito a rafforzare l’immagine della regione in vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Una visione sinergica, strutturata e lungimirante come elemento chiave per la buona riuscita delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. È stato questo il tema principale emerso dal convegno 'Dietro le quinte delle Olimpiadi' durante il quale ieri, alla Media Lounge di Bormio, sono state ripercorse le diverse tappe che hanno portato la Valtellina e il territorio lombardo a essere protagonisti dei Giochi Olimpici Invernali. "L'elemento chiave per la buona riuscita dell'organizzazione di questo importante evento internazionale - ha spiegato Sertori - è stato sicuramente il focus sull'obiettivo da raggiungere e l'importanza di dimostrare l'efficienza organizzativa del nostro Paese.