LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 13 febbraio in DIRETTA | Moioli avanza ora il biathlon l’Italia ci crede nell’hockey

Marie-Mierleux Moioli ha conquistato oggi un posto in finale nella snowboardcross, spinta dalla determinazione dopo aver sofferto una caduta nelle qualifiche, che aveva messo a rischio la sua partecipazione. Questo risultato porta un sorriso tra gli italiani, mentre la squadra si prepara ora per le gare di biathlon e hockey, che attirano l’attenzione di tutti gli appassionati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 13 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI VENERDI’ 13 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 13 febbraio in DIRETTA: Moioli avanza, ora il biathlon, l’Italia ci crede nell’hockey Approfondimenti su olimpiadi milano LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 13 febbraio in DIRETTA: Klaebo implacabile, che Italia nell’hockey! Si avvicina Moioli Kjens Moa, lo sciatore norvegese, ha conquistato la medaglia d’oro nella sprint di biathlon, portando avanti una performance impeccabile senza sbagliare un colpo, mentre in Italia l’hockey su ghiaccio fatica a trovare ritmo e disciplina, evidenziando le difficoltà della squadra azzurra in questa fase della competizione. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 5 febbraio in DIRETTA: ora l’Italia del curling e Matteoli, che vittoria nell’hockey Questa mattina le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 prendono il via con diverse gare in corso. La fiamma olimpica di MILANO CORTINA 2026 arriva a LIVIGNO in parapendio Ultime notizie su olimpiadi milano Argomenti discussi: Olimpiadi in diretta Oggi: Live delle gare dei Giochi Invernali; Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la cerimonia d'apertura; Segui in diretta tutte le gare delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026; Milano Cortina 2026: guida completa a dirette e piattaforme per seguire le gare olimpiche in tv e streaming. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 13 febbraio in DIRETTA: tra poco snowboardcross e biathlon. Che Italia nell’hockey!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle ... oasport.it Olimpiadi, diretta LIVE: inizia la gara di Moioli agli ottavi di snowboard, alle 14 speranza Italia nel Biathlon con GiacomelGiorno 8 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 13 febbraio con degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it Olimpiadi Milano Cortina 2026 Le gare in programma oggi 13 febbraio in Valtellina - facebook.com facebook Olimpiadi Milano-Cortina 2026, si inizia con il curling maschile: c’è Italia-Gran Bretagna x.com