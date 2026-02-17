Il nome di Federica Brignone è legato a un momento storico delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, poiché ha conquistato due medaglie d’oro e ha portato l’Italia sul podio più alto. La sua vittoria nel Super G ha fatto scalpore, diventando uno dei momenti più commentati della manifestazione. Con questa impresa, la sciatrice ha rafforzato la posizione del nostro paese tra le grandi protagoniste dei Giochi.

Sembra ieri che sono iniziate le attese Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, e invece i Giochi sono nel pieno del loro svolgimento e stanno regalando all’Italia tante emozioni, soprattutto con le medaglie d’oro vinte finora, come quelle di Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità e lo storico doppio oro di Federica Brignone nello sci alpino e nel Super G. femminile. E mentre lo sport continua a scrivere pagine memorabili, cresce anche l’attesa per l’evento che chiuderà tutto in grande stile e che si terrà il prossimo 22 febbraio con la partecipazione di ospiti speciali pronti ad emozionare. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Olimpiadi invernali 2026, cerimonia di chiusura: data, programma e dove vederla in tv

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 si terrà venerdì 6 febbraio alle ore 20:00 allo stadio San Siro di Milano.

