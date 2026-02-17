Olimpiadi è record di spettatori statunitensi in Valtellina a Milano Fontana gongola | Numeri oltre le più rosee aspettive
Le Olimpiadi hanno attirato un numero record di spettatori statunitensi in Valtellina e a Milano, causando entusiasmo tra gli organizzatori. Con oltre 1655 atleti partecipanti e 441 medaglie distribuite in 64 discipline, la manifestazione sta superando le previsioni di pubblico. Il 64% dei biglietti disponibili si è già venduto, portando nelle città un afflusso di visitatori provenienti dagli Stati Uniti.
Milano, 17 febbraio 2026 – I numeri “olimpici” sono alti, buoni e vanno al di là delle aspettative. Oltre 1655 atleti coinvolti, 441 medaglie assegnate durante 64 eventi sportivi e il 64% dei biglietti venduti per assistere alle gare. E, ancora, 260mila visitatori nel villaggio olimpico di Milano, 32.000 a Livigno e 22.000 a Bormio. Sono solo alcuni dei dati relativi alla Lombardia durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, presentati oggi a Casa Lombardia, nella piazza sede della Regione a Milano. MILANO 5 FEBBRAIO 2026 ATLETI E SICUREZZA AL VILLAGGIO OLIMPICO REALIZZATO ALL INTERNO DELL EX SCALO FERROVIARIO DI PORTA ROMANA IN OCCASIONE DELLE OLIMPIADI INVERNALI MILANO CORTINA 2026 FOTO ROBY BETTOLINI I numeri sono stati illustrati dall'ad della Fondazione Milano Cortina 2026 Andrea Varnier. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
