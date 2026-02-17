Olimpiadi | domani la finale femminile della staffetta di short-track
Il nome di Milano è legato alla giornata più movimentata delle Olimpiadi di Cortina 2026, poiché domani si svolgerà la finale femminile della staffetta di short-track. La causa sono le abbondanti nevicate di oggi a Livigno, che hanno causato il rinvio delle gare previste. La giornata si preannuncia ricca di emozioni, con le atlete pronte a scendere in pista per conquistare le medaglie.
In pista Arianna Fontana ed Elisa Confortola a caccia, rispettivamente, della terza e seconda medaglia in questa rassegna a cinque cerchi Ecco, innanzitutto, tutte le finali in programma e le medaglie che verranno assegnate proprio domani, mercoledì 18 febbraio 2026: Ecco, inoltre, il programma completo di tutte le altre gare che verranno disputate domani, mercoledì 18 febbraio, ma che non assegneranno direttamente medaglie: SondrioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 14 febbraio in DIRETTA: Tabanelli e la staffetta femminile di short track in finale!Il talento di Tabanelli e la squadra femminile di short track sono arrivati in finale a causa delle ottime performance nelle semifinali di ieri.
Short track, l’Italia tallona l’Olanda e approda in finale nella finale della staffetta femminileL’Italia si avvicina alla finale della staffetta femminile di short track, dopo aver battuto l’Olanda nella semifinale di oggi.
UNA VOCE OLIMPICA! FRANCO BRAGAGNA passa dal BSMT!
Argomenti discussi: Italiani in gara domani 16 febbraio · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Olimpiadi Milano-Cortina 2026: domani a Livigno una delle finali più spettacolari dei Giochi; Olimpiadi 2026: il programma di domani (lunedì 16 febbraio). Orari, tv, ordine delle gare; Olimpiadi Milano-Cortina 2026: domani il pranzo avrà un sapore da medaglia.
Olimpiadi in diretta LIVE, Italia vince l’oro nell’inseguimento a squadre contro gli USA: trionfo di Ghiotto, Giovannini e MalfattiGiorno 12 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 17 febbraio, con le sfide degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it
Olimpiadi 16-17 febbraio, Arianna Fontana a un passo dalla storia: il programma completo delle finali e dove vedere l'Italia in TVArianna Fontana punta al record assoluto, lo slalom maschile e il curling: scopri tutti gli orari delle gare del 16 e 17 febbraio per non perdere nessuna medaglia dell'Italia a Milano-Cortina. skuola.net
OLIMPIADI - Domani in gigante a Cortina con Federica Brignone, Sofia Goggia e Lara Della Mea. #fisiVeneto #AlpineSkiing MilanoCortina2026 facebook
Olimpiadi Milano-Cortina, gli azzurri in gara domani C’è il #SuperG femminile e lo short Track #Olimpiadi #Olimpiadilnvernali2026 #OlimpiadiInvernali x.com