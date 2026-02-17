Olimpiadi 2026 pattinaggio di velocità | Italia d’oro nella staffetta maschile

L’Italia conquista la medaglia d’oro nel pattinaggio di velocità nella staffetta maschile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina, portando a casa il decimo oro della spedizione. La squadra azzurra ha completato la gara in meno di tre minuti, battendo la Norvegia e ottenendo il miglior tempo di sempre in questa categoria.

Arriva dal pattinaggio di velocità la medaglia numero 24 per l’Italia ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, la nona d’oro di una spedizione che continua a regalare emozioni e risultati di prestigio. A firmare l’impresa, nella finale dell’inseguimento a squadre maschile disputata alla Speed Skating Arena di Rho, è il terzetto azzurro composto da Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti, protagonisti di una prova impeccabile per ritmo, compattezza e gestione dello sforzo. Opposti ai temibili Stati Uniti – Casey Dawson, Emery Lehman ed Ethan Cepuran – accreditati del record del mondo e grandi favoriti della vigilia, gli azzurri hanno pattinato con lucidità e coraggio, costruendo il successo giro dopo giro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

