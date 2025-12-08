Cuesta sostituisce Oristanio dopo 17' | La scelta più difficile della mia carriera

È scoppiato il caso Oristanio a Parma. Il fantasista è stato sostituito dopo 17' dal suo ingresso in campo. Carlos Cuesta l'ha motivata così: "La scelta più difficile della mia vita da allenatore, seppur corta. Semplicemente una questione tattica. Gaetano è una persona incredibile e un giocatore. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

