Olimpiadi 2026 gli italiani in gara oggi martedì 10 febbraio | Orari e finali | programma e dove vedere in tv

Dopo un giorno senza medaglie, gli italiani tornano a sperare nei podi. Oggi, nel quarto giorno di gare a Milano Cortina 2026, gli atleti azzurri sono pronti a scendere in pista con l’obiettivo di conquistare le prime medaglie. La tensione è alta e gli occhi sono puntati sugli eventi di oggi, mentre gli spettatori seguono con attenzione le gare in tv.

Archiviata una giornata a secco di medaglie, l’ Italia torna a sperare in tanti podi nel quarto giorno di gare a Milano Cortina 2026. Si comincia con la combinata a squadre femminile. Ma la prima gioia potrebbe arrivare dallo short track, con lo squadrone azzurro impegnato nella staffetta mista. Ci sono i fratelli Sighel, c’è Arianna Fontana a caccia della dodicesima medaglia olimpica. Attenzione anche a un altro portabandiera, Federico Pellegrino, impegnato nella sua sprint. Non è finita qui: Tommaso Giacomel parte tra i favoriti nell’individuale di biathlon. E per chiudere in bellezza c’è il curling: Amos Mosaner e Stefania Constantini a caccia del bis dopo Pechino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Questa mattina a Milano e Cortina sono partite ufficialmente le Olimpiadi invernali 2026.

Oggi gli italiani scendono in pista per le finali delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

