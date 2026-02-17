Ogni chiacchiera al bancone è stata motivo di orgoglio pausa lavori per il bar Clapier di via della Stazione

Il bar Clapier di via della Stazione ha deciso di fermarsi, interrompendo le sue attività per motivi legati a problemi strutturali. La decisione arriva dopo mesi di piccoli segnali di deterioramento che hanno portato i proprietari a prendere questa scelta. I clienti abituali, che spesso si fermavano al bancone per scambiare due parole, ora si trovano di fronte a una chiusura temporanea. Durante gli anni, ogni conversazione e ogni sorriso al bar hanno rappresentato per il team una grande soddisfazione, spingendoli a migliorare continuamente il servizio.

Chiusura temporanea per il locale di Terni: "L'obiettivo è riaprire quanto prima, restituendo alla città un locale rinnovato ma fedele alla propria identità" "Ogni sorriso, ogni chiacchiera al bancone, ogni gesto di fiducia è stato per noi motivo di orgoglio e stimolo a fare sempre meglio". A partire da domani, 18 febbraio, il bar Clapier di via della Stazione a Terni, chiuderà temporaneamente le proprie porte per consentire l'avvio di alcuni interventi di ristrutturazione dei locali. "Una scelta maturata con l'obiettivo di migliorare gli spazi e i servizi offerti – dicono dallo storico locale cittadino - ma che segna comunque una pausa importante per un'attività che negli anni è diventata un punto di riferimento quotidiano per tanti ternani".