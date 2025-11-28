Il cuore e le aritmie fatali | terapie efficaci e nuove speranze

Un risultato storico per la medicina italiana: il New England Journal of Medicine (NEJM), la rivista scientifica più prestigiosa al mondo, ha designato il Centro delle Aritmie di Origine Genetica di Auxologico come uno dei due poli con la maggiore esperienza globale nella Sindrome del QT Lungo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Elettrocardiogramma in Farmacia San Nicolò! A cosa serve? L'elettrocardiogramma (ECG) registra l'attività elettrica del cuore, aiutando a identificare patologie come aritmie, ischemie, ipertensione arteriosa, scompensi cardiaci e pericarditi.

Il cuore e le aritmie fatali: terapie efficaci e nuove speranze - invasivo di circa 50 minuti, capace di ridurre drasticamente il rischio di aritmie gravi e migliorare la qualità di vita.

Infarto, ictus e aritmie: organoidi, terapia genica e AI. Come la ricerca salverà il cuore - Crescono le opportunità offerte dalle terapie cellulari per "rimpiazzare" le cellule del miocardio uccise dall'ischemia.

Sindrome del QT Lungo, terapie riducono il rischio di morte. La review - Schwartz e Lia Crotti, le terapie per la Sindrome del QT Lungo riducono il rischio di morte da circa il 50% a meno dell'1%