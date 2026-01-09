Groenlandia quanto potrebbe costare l’acquisizione da parte degli Usa

La Groenlandia, vasta isola artica sotto sovranità danese, ha attirato recentemente l’attenzione degli Stati Uniti, con Donald Trump che ha espresso interesse per un’eventuale acquisizione. La questione solleva domande sui costi e le implicazioni di un’eventuale transazione, considerata anche la sua importanza strategica e le risorse presenti. In questo approfondimento, analizzeremo i fattori che influenzano i costi e le possibili conseguenze di una simile operazione.

Donald Trump è tornato a minacciare la Groenlandia, territorio autonomo del Regno di Danimarca di cui gli Stati Uniti «hanno assolutamente bisogno» per motivi di «sicurezza nazionale». In realtà, al netto della minaccia rappresentata dalla presenza russa e cinese nell’Artico, dietro c’è altro: l’isola più grande al mondo fa gola a Washington anche dal punto di vista commerciale (vista la posizione strategica) ed estrattivo (dato il ricco sottosuolo). Trump, ha spiegato la Casa Bianca senza escludere l’ipotesi dell’ uso della forza, « sta attivamente discutendo l’acquisto della Groenlandia ». Ecco quanto potrebbe costare l’acquisto da parte degli Usa. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Groenlandia, quanto potrebbe costare l’acquisizione da parte degli Usa Leggi anche: Quanto potrebbe costare la Groenlandia a Trump Leggi anche: Soccorsi a pagamento, quanto potrebbe costare farsi aiutare da Polizia, GdF e Carabinieri La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Groenlandia, quanto potrebbe costare l'acquisizione agli Stati Uniti di Trump? - La Groenlandia è "essenziale per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti" e il presidente Donald Trump, ha detto il suo vice JD Vance a Fox, è "disposto a spingersi fino a dove è necessario, sarà lui ... tg24.sky.it

Quanto costerebbe la Groenlandia a Trump? I giacimenti di gas e minerali, il «valore immobiliare» e il precedente della Louisiana - Una somma enorme ma in linea con il precedente dell’acquisto della Louisiana dalla Francia ... msn.com

Donald Trump, il presidente immobiliarista. Quanto gli potrebbe costare la Groenlandia? - Donald Trump potrebbe non invaderla militarmente, ma è disposto a comprarla ... startupitalia.eu

Trump ora vuole la Groenlandia: artico e terre rare. Ecco perché ora potrebbe occuparla

Donald Trump non esclude di invaderla militarmente. Il segretario di Stato Marco Rubio fa capire che sarebbe più semplice comprarla. Ma l’America, perlomeno sul piano della sicurezza, potrebbe prendersi la Groenlandia senza invasioni e senza pagare nien - facebook.com facebook

Il sequestro delle petroliere. L'ira di #Mosca. #Trump: "Il controllo sul Venezuela potrebbe durare anni. Importeremo il petrolio e daremo soldi al Paese". Groenlandia, non esclude opzione militare. Al #Tg2Rai ore 13,00 #8gennaio x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.