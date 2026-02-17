Nutrie e piccioni pericolosi La caccia resta aperta

Il Comune di Bondeno ha riattivato la caccia alle nutrie e ai piccioni dopo aver constatato l'aumento della loro presenza in città. La decisione deriva dal fatto che questi animali stanno danneggiando le aree verdi e creando problemi di igiene pubblica. Le nuove ordinanze, numeri 3 e 4 del 2026, consentono di intervenire fino al 22 febbraio, dando il via a una serie di operazioni di controllo sul territorio.

Il Comune ha riaperto i termini dedicati al contenimento delle nutrie e dei piccioni sul territorio di Bondeno, stabiliti da due apposite ordinanze – numero 3 e 4 del 2026 – che individuano un periodo di due settimane fino al 22 febbraio. I coadiutori autorizzati, nel periodo indicato, possono quindi catturare le due specie di animali, contribuendo così per quanto possibile al loro contenimento. La nutria è un animale selvatico alloctono, privo di predatori naturali, la cui incontrollata diffusione può provocare danni alle coltivazioni agricole, nonché situazioni di pericolo alla viabilità e alla tenuta delle arginature.