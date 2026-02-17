Nuovo Dyson HushJet Purifier Compact | purificatore d’aria potente compatto e silenzioso

Dyson ha lanciato in Italia il nuovo HushJet Purifier Compact, un purificatore d’aria che combina potenza e compattezza. La sua forma ridotta permette di inserirlo facilmente in ambienti piccoli, senza perdere efficacia. Questo modello si distingue per il funzionamento silenzioso, ideale per l’uso quotidiano. Dyson ha presentato questa novità alla fine dello scorso anno, puntando su un design innovativo che occupa meno spazio rispetto ai modelli precedenti.

Flusso d'aria ispirato ai motori a reazione, filtro dalla lunghissima durata e capacità di catturare il 99,97% degli inquinanti Arriva in Italia il nuovo HushJet Purifier Compact: il purificatore compatto più potente di Dyson.Annunciato alla fine dello scorso anno, Dyson HushJet Purifier Compact vanta un inedito design. Viene abbandonata l'iconica forma ad anello e debutta l'ugello HushJet Nozzle. L'ugello funziona come un concentratore per asciugacapelli, aumentando la velocità del flusso d'aria, promettendo una purificazione più rapida e potente.