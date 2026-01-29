potente come un dyson leggero come una piuma e costa meno

Questa mattina, dopo settimane di caos, decidi di mettere ordine in casa. Prendi l’aspirapolvere, che sembra un gigante potente ma leggero come una piuma, e cominci a passarlo da una stanza all’altra. In pochi minuti, il cavo si impiglia, ti fermi, cambi presa, e il lavoro si trasforma in un piccolo balletto quotidiano. Alla fine, la casa si fa più pulita e tu ti senti più leggero.

È sabato mattina, hai finalmente un paio d’ore libere e pensi “oggi sistemo casa”. Tiri fuori l’aspirapolvere dal ripostiglio e inizia il solito balletto: lo trascini da una stanza all’altra, il cavo si impiglia nella gamba della sedia, ti fermi per cambiare presa quando arrivi in corridoio. A metà pulizia senti già le braccia che tirano, il polso che inizia a protestare. La pulizia diventa un’impresa fisica prima ancora che pratica: il peso che si sente dopo dieci minuti, la schiena che si piega per raggiungere sotto i mobili, il movimento continuo avanti e indietro. Quando finalmente finisci, hai passato più tempo a lottare con lo strumento che a pulire davvero. 🔗 Leggi su Dilei.it

