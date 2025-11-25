Calciomercato Juve già lanciata la sfida alle big di Premier League | pronto l’assalto a quel top player a zero nell’estate 2026! Il nome

Calciomercato Juve, i bianconeri sfidano i club inglesi per il numero uno in scadenza: la strategia è anticipare tutti per l’estate, colpo gratis. La Juventus non guarda solo al campo e alla decisiva sfida di Champions League contro il Bodo Glimt, ma proietta le sue ambizioni ben oltre la stagione in corso. La nuova dirigenza, guidata dall’AD Damien Comolli, ha individuato un obiettivo strategico di grandissimo prestigio per la prossima estate: portare a Torino un fuoriclasse assoluto nel ruolo di portiere. Il nome cerchiato in rosso è quello di Mike Maignan, l’estremo difensore del Milan che, nonostante le recenti prodezze nel derby, vive una situazione contrattuale decisamente complessa con il suo club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, già lanciata la sfida alle big di Premier League: pronto l’assalto a quel top player a zero nell’estate 2026! Il nome

Approfondisci con queste news

Novità sul calciomercato #Juve Spunta una nuova idea ? - facebook.com Vai su Facebook

Juve, cresce la tensione: Locatelli-Tudor, scoppia la bufera - Una situazione di grande tensione in casa Juventus: è questo il tema dibattuto nelle ultime ore e che è stato oggetto di analisi nell’ultima puntata di ‘Ti Amo Calciomercato’, sul canale Youtube di ... Lo riporta calciomercato.it

Calciomercato Juventus, occhi su Malo Gusto: può essere l'alternativa a Molina - La Juventus continua a monitorare con attenzione il mercato dei laterali destri in vista della sessione di calciomercato invernale di gennaio 2026. Segnala calciomercato.com

Calciomercato Juve, anche con Spalletti in panchina la priorità Juve non cambia: la lista di Comolli - La rosa aveva delle lacune con Igor Tudor e dal giorno alla notte, naturalmente, i problemi sono rimasti gli stessi. Scrive tuttosport.com