Parte il procedimento per la variante al piano strutturale di Civitella | l' iter partecipativo
Lunedì 15 dicembre alle ore 18.00, nella sala del consiglio comunale di Civitella a Badia al Pino, si terrà la presentazione ufficiale dell’avvio del procedimento per la variante al piano strutturale e operativo. L'incontro fa parte dell’iter partecipativo “Un progetto per lo sviluppo del territorio”, segnando un importante passo nel processo di pianificazione urbanistica della zona.
