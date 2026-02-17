Nomina scrutatori per il referendum | a Lanciano priorità a studenti e disoccupati

A Lanciano, la commissione elettorale ha pubblicato un avviso per scegliere gli scrutatori del referendum del 22 e 23 marzo 2026, dando priorità a studenti e disoccupati. La decisione mira a coinvolgere più persone giovani e in cerca di lavoro, offrendo loro un’opportunità di partecipare attivamente alle operazioni elettorali. La selezione si basa su criteri che favoriscono chi ha meno possibilità di accedere a ruoli simili.

La commissione elettorale comunale ha indetto un avviso pubblico per la nomina degli scrutatori alla consultazione referendaria del 22 e 23 marzo: istanze in modalità digitale vanno presentate entro il 22 febbraio La commissione elettorale comunale rende noto che, in occasione della consultazione referendaria del 22 e 23 marzo 2026, è stato indetto un avviso pubblico finalizzato alla nomina degli scrutatori di seggio. L’avviso è rivolto agli iscritti all’albo degli scrutatori del Comune di Lanciano. È prevista una priorità nella nomina a favore di: cittadini disoccupati o inoccupati, iscritti al Centro territoriale per l’impiego; studenti iscritti a scuole secondarie superiori o università, purché disoccupati o inoccupati e iscritti al Centro per l’Impiego.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Referendum 2026: priorità a disoccupati e studenti per la nomina degli scrutatoriIl Comune di Cesa ha annunciato che, anche per le elezioni di fine marzo, darà priorità a disoccupati e studenti nella scelta degli scrutatori.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.