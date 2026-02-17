Il mercato del noleggio auto si è evoluto, e ora molte aziende offrono servizi senza verifiche di scoring creditizio. Questa novità permette a più persone di affittare un’auto, anche senza aver accumulato un buon storico finanziario. Per esempio, alcuni operatori richiedono meno documenti rispetto al passato e hanno limiti di età più flessibili. I clienti devono comunque presentare la patente valida e una cauzione, ma le coperture assicurative variano da azienda a azienda.

Noleggiare un’auto è un’operazione comune e standardizzata: si prenota la vettura, spesso online, si firma il contratto al ritiro, la si utilizza e infine la si restituisce nella sede concordata. In linea di principio è semplice, ma tra clausole, limitazioni e polizze conviene essere preparati, conoscendo i documenti richiesti, le limitazioni più frequenti e le differenze tra le varie formule di noleggio: breve, medio e lungo termine. C’è poi il “no scoring”, un’etichetta commerciale diffusa da qualche tempo che merita una trattazione a parte. Insomma, il settore del noleggio auto è ampio e variegato, perciò è utile fissare alcuni concetti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Noleggio auto, tra procedure e no scoring: cosa c'è da sapere

Quando si compra o si vende un'auto usata, bisogna fare attenzione al passaggio di proprietà.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.