No definitivo alla discarica ad Arlena di Castro

Il Comune di Arlena di Castro ha respinto definitivamente il progetto di una discarica, fermando così un'idea che aveva suscitato molte proteste tra i cittadini. La decisione arriva dopo mesi di discussioni e pressioni da parte della comunità locale, preoccupata per l'impatto ambientale. La discarica prevedeva di accogliere materiali di scarto provenienti dal riciclo e dalla pulizia delle spiagge, ma ora il progetto è stato bocciato definitivamente.

No definitivo alla discarica di Arlena di Castro. Il nuovo, e ultimo, capitolo della vicenda che era legata alla realizzazione di una "piattaforma di valorizzazione, riciclo materie post-consumo, beach litter e marine litter, con annesso stoccaggio definitivo delle frazioni non riciclabili" in località Banditaccia. La vicenda è stata ricca di colpi di scena. La prima conferenza di servizio era finita in tribunale con il Consiglio di stato che aveva dato ragione ai Comuni che avevano ricorso contro la realizzazione dell'opera. Poi, però, la società promotrice aveva richiesto nuovamente l'apertura della conferenza dei servizi che il 25 novembre si era tornata a riunire per il Via all'impianto.

