La provinciale tormentata da Cantù ad Alzate | dal cratere del nubifragio alla discarica abusiva

La provinciale che collega Cantù ad Alzate Brianza continua a segnare un percorso difficile, tra danni causati dal nubifragio e problemi irrisolti. Dopo la gigantesca voragine del 23 settembre, la SP38 è stata recentemente riaperta, ma rimangono criticità come discariche abusive e lavori di messa in sicurezza ancora in corso.

La provinciale che collega Cantù ad Alzate Brianza non trova pace. Dopo la gigantesca voragine che si era aperta lo scorso 23 settembre a causa del violento nubifragio che aveva colpito il Comasco, la SP38 è stata riaperta da poche settimane a seguito di lavori urgenti di messa in sicurezza. Ma. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Maltempo in Lombardia, la provinciale tra Alzate Brianza e Cantù sprofonda in una voragine di cinque metri - Nella giornata di oggi, 23 settembre, resta l'allerta arancione per rovesci anche violenti che potrebbero interessare soprattutto la Brianza, il Comasco ... Come scrive milano.corriere.it

