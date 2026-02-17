Niente progetti per il futuro | la crisi e la forza della leggerezza
Due uomini, uno anziano e uno giovane, si trovano di notte su un ponte alla periferia di una grande città, spinti dalla stessa disperazione dopo aver perso il lavoro e non vedere vie d’uscita. La loro presenza sul ponte dimostra quanto la crisi economica stia colpendo duramente le persone comuni, lasciandole senza speranze per il futuro. In quel momento, la leggerezza di un gesto può sembrare l’unica possibilità di cambiare strada.
Due uomini, così diversi e così uguali, che si incontrano di notte su un ponte alla periferia di una grande città, accomunati dall’idea di farla finita gettandosi nel vuoto. Uno è un vip della tv caduto in disgrazia, l’altro un garagista, una persona semplice, decisa a levarsi la vita dopo aver scoperto il tradimento della moglie. Dal loro incontro, che è anche uno scontro, nasce una riflessione sulla crisi della società, sui valori umani mai così sfilacciati, con un tono che vira continuamente dal dramma alla commedia. È lo spettacolo teatrale dal titolo “Niente progetti per il futuro“, che verrà portato in scena giovedì 26 alle 21 sul palco del teatro Edelweiss di piazza Cuzzi a Besana: il teatro è già ora quasi completamente sold-out per la data prevista, i posti sono in via di esaurimento e restano a disposizione pochissime poltrone, da prenotare in questi giorni se si vuole assistere alla rappresentazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Attacco Inter, la forza della spalla: numeri, assenze e perché la ThuLa non è in crisi
La crisi della moda. “Esuberi alla McQueen, timori per il futuro”
La crisi nel settore moda si fa sempre più forte.
Il Presidente Americano CACCIATO dalla Casa Bianca
Argomenti discussi: Trump spegne sole, vento, e 48 mila posti di lavoro. Niente pannelli per i nativi americani; Biella, solita beffa sui binari: disagi quotidiani e niente diretti; Il mare in un bicchiere: l’arte visiva di Giovanna Quaratino, talento lucano del costume tra cinema e teatro; Cento ettari consumati. Niente benefici.
Il sindaco ‘frena’ la città. Parole, ma niente progettiIl gruppo di Fd’I dopo il bilancio dei quattro anni dall’elezione di Accorsi Parlava di ospedale solo in campagna elettorale. Pnrr, nessuna chiarezza. Dopo l’intervista al sindaco Edoardo Accorsi, ... ilrestodelcarlino.it
Cento ettari consumati. Niente beneficiUn’autostrada inutile, che consumerebbe 100 ettari di suolo agricolo, senza portare reali benefici. Ne chiediamo lo stralcio dai progetti ... ilgiorno.it
Oggi vi presento CALYPSO - e già sento che diventerà uno dei vostri progetti preferiti! Perché Perché in un solo rettangolo avete TRE capi diversi! COME FUNZIONA LA MAGIA DI CALYPSO: Partiamo da un rettangolo di 42 cm di altezza. Niente di compl - facebook.com facebook