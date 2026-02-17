Due uomini, uno anziano e uno giovane, si trovano di notte su un ponte alla periferia di una grande città, spinti dalla stessa disperazione dopo aver perso il lavoro e non vedere vie d’uscita. La loro presenza sul ponte dimostra quanto la crisi economica stia colpendo duramente le persone comuni, lasciandole senza speranze per il futuro. In quel momento, la leggerezza di un gesto può sembrare l’unica possibilità di cambiare strada.

Due uomini, così diversi e così uguali, che si incontrano di notte su un ponte alla periferia di una grande città, accomunati dall’idea di farla finita gettandosi nel vuoto. Uno è un vip della tv caduto in disgrazia, l’altro un garagista, una persona semplice, decisa a levarsi la vita dopo aver scoperto il tradimento della moglie. Dal loro incontro, che è anche uno scontro, nasce una riflessione sulla crisi della società, sui valori umani mai così sfilacciati, con un tono che vira continuamente dal dramma alla commedia. È lo spettacolo teatrale dal titolo “Niente progetti per il futuro“, che verrà portato in scena giovedì 26 alle 21 sul palco del teatro Edelweiss di piazza Cuzzi a Besana: il teatro è già ora quasi completamente sold-out per la data prevista, i posti sono in via di esaurimento e restano a disposizione pochissime poltrone, da prenotare in questi giorni se si vuole assistere alla rappresentazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Niente progetti per il futuro: la crisi e la forza della leggerezza

